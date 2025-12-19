Collboni aprobará este viernes la ordenanza de civismo en el pleno, con los Presupuestos asegurados

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante un pleno en el Ayuntamiento de Barcelona, a 28 de marzo de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, aprobará en el pleno de este viernes la ordenanza de convivencia, conocida como ordenanza de civismo, haciéndose valer de la geometría variable, con los apoyos de Junts y de ERC.

Tras aprobar la medida en la comisión extraordinaria de Presidencia, Seguridad y Régimen Público hace una semana, el alcalde logrará modificar definitivamente la norma, vigente desde 2006, mientras se cumple el periodo fijado para la aprobación automática de los Presupuestos de 2026.

Tras no recabar el apoyo de BComú, en el último pleno Collboni anunció que sometería las cuentas a una cuestión de confianza, escenificada el pasado 26 de noviembre, así que sin ningún acuerdo en el horizonte, el alcalde conseguirá empezar el año con presupuestos aprobados.

PLENO EXTRAORDINARIO

Justo antes del pleno ordinario, se celebrará una sesión extraordinaria sobre sinhogarismo a petición de Junts y BComú, al considerar un "fracaso" la gestión de la problemática por parte del ejecutivo tras el último recuento de Arrels, que cifró en 1.982 las personas durmiendo en las calles de la ciudad.

Durante la sesión, con un único punto, se debatirá sobre el Plan de Acción propuesto por ambos grupos para afrontar la situación de las personas sin hogar, con una dotación presupuestaria específica de 60 millones de euros.

Este mismo jueves, el Ayuntamiento ha presentado una Mesa de Ciudad sobre sinhogarismo, en la que ha contado con la participación de actores sociales --como el Síndic de Barcelona y la misma Arrels-- para encontrar nuevas soluciones a la situación.

COMERCIO

En cuanto a las propuestas en la sesión ordinaria, desde Junts, propondrán un plan de 12 puntos de apoyo al sector comercial local para promocionar y compensar aquellos negocios afectados por las "grandes obras".

En paralelo, los de Daniel Sirera solicitarán garantizar la seguridad en las cabalgatas y en los mercados de Navidad, a la vez que pedirán que la Guardia Urbana también se implique en estos dispositivos de seguridad.

OCIO Y CULTURA

Además, los posconvergentes presentarán un ruego a Collboni para que se comprometa con "la limpieza, seguridad y convivencia" en la zona de ocio nocturno conocida como 'Triangle Golfo', en el distrito de Sant Martí, y que amplíe la zona tensionada y aplique medidas para reconducir el flujo de personas en las horas de mayor afluencia.

Los comuns, en el que será el último pleno de su actual líder Janet Sanz, pedirán integrar en la red de equipamientos públicos el Teatre Capitol, siguiendo los casos de El Molino y la sala Paral·lel 62, rompiendo así la propuesta anterior de Collboni que contemplaba entregar el edificio de Telefónica a cambio del equipamiento.

VIVIENDA

Desde BComú, exigirán nuevamente el cumplimiento de la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones, a la par que reiterarán lo que consideran una "dejadez de funciones" por parte del Ayuntamiento en esta materia.

El portavoz de ERC, Jordi Coronas, avanzó que su grupo exigirá a Collboni actuar "con inmediatez" tras aprobarse en el Parlament la ley por la que se regula el alquiler de temporada y de habitaciones.

Por su parte, Vox, reclamará una bonificación del 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de vivienda habitual que el precio siga igual o inferior a 350.000 euros.

SUPERMERCADOS 24 HORAS

Los republicanos también presentarán un plan para reducir la proliferación de supermercados 24 horas, ya que para los republicanos es una "cuestión de convivencia, de derechos y que afecta al modelo de ciudad".

Por su parte, el PP, en la misma línea que ERC, pedirá a Collboni que esclarezca las "responsabilidades políticas y administrativas" que se derivan de la concesión de licencias de supermercados 24 horas durante los últimos 10 años.

Por último, Vox propondrá crear una oficina municipal de apoyo a la maternidad para fomentar la natalidad y evitar que mujeres que "puedan tener miedo al embarazo o al parto" no les frene a la hora de tener hijos.