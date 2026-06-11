Collboni y Balmón inauguran una exposición del AMB sobre necesidades y exigencias del espacio público

El alcalde de Barcelona y presidente del AMB, Jaume Collboni, y el vicepresidente ejecutivo de la AMB, Antonio Balmón, inauguran la exposición 'Futur immediat. Transformar l'espai públic metropolità' - AMB

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona y presidente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Jaume Collboni, y el vicepresidente ejecutivo de la AMB, Antonio Balmón, han inaugurado este jueves por la tarde la exposición 'Futur immediat. Transformar l'espai públic metropolità' que explica cómo se abordan las necesidades y exigencias del espacio público.

La muestra, que se puede visitar en la antigua terminal de Drassanes desde este jueves hasta el 20 de septiembre, presenta las respuestas urbanísticas que está dando la corporación metropolitana a los que considera los 7 "grandes retos" del mundo contemporáneo.

En concreto, la exposición explica a la ciudadanía el trabajo que realiza el área urbanística del AMB, mostrando los criterios, herramientas, proyectos y metodologías con las que diseña y desarrolla las respuestas del presente.

Tras aterrizar la propuesta, abre a los visitantes el 'Obrador', en el que repasa los 7 retos y relata la manera de leer el espacio público metropolitano que tiene el AMB, con ejemplos concretos para hacer visible la transformación del espacio público.

De este modo, se revela la hoja de ruta del ente metropolitano para adaptarse, enlazar, moverse, recuperar, cuidar, equipar y habitar el espacio a través del urbanismo con iniciativas efectivas y, generalmente, poco invasivas.

GESTIÓN EFICIENTE Y RESPONSABLE

El AMB busca homenajear a su equipo urbanístico, encargado de conformar el modelo con el que actúa sobre el espacio público a través de una gestión eficiente y responsable de los recursos y haciendo frente a los efectos del cambio climático.

Con este objetivo, que se despliega a través de una experiencia inmersiva con vídeos, textos, imágenes, maquetas y mapas en movimiento, se muestran soluciones en materia de conectividad, movilidad y preservación del patrimonio tanto cultural como natural.

Finalmente, la exposición culmina con un 'Making of' que muestra la metodología y las herramientas con las que se desarrollan los diferentes proyectos del espacio público, así como una parte 'Terminal' para acoger talleres y charlas.