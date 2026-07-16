Collboni celebra el aval a la amnistía: "Es la hora del reencuentro, el diálogo y la convivencia"

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado este jueves el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la Ley Orgánica de Amnistía (LOA) y ha manifestado que "es la hora del reencuentro, el diálogo y la convivencia para mirar adelante y progresar".

En una publicación en Instagram recogida por Europa Press, ha destacado que la sentencia del TJUE ratifica la "plena" legalidad de la ley y que ya no existe ningún obstáculo para su aplicación diligente e integral.

"Europa dice 'sí' a la amnistía. Catalunya dice 'sí' al futuro", ha añadido.