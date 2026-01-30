Collboni cifra en más de 24.000 los migrantes que se beneficiarían de la regularización en Barcelona

Collboni y Prieto en una reunión en su despacho este viernes, 30 de enero de 2026, sobre la regularización extraordinaria de migrantes del Gobierno- EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cifrado en más de 24.000 los migrantes que podrían beneficiarse de la regularización extraordinaria de migrantes que propone el Gobierno.

Lo ha explicado en una comparecencia tras reunirse este viernes con el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, junto a la teniente de alcalde de Promoción Económica de Barcelona, Raquel Gil.

Los servicios municipales han detectado que más de 24.000 personas podrían ser regularizadas, aunque Collboni apunta que "hay más" y se ha puesto a disposición del Gobierno para facilitar y agilizar su tramitación.

Ha destacado que el decreto es una "grandísima oportunidad" para dignificar la vida de muchas personas migrantes que en estos momento se encuentran en situación irregular y para que muchas empresas cubran puestos de trabajo, según él.

PLAZOS

Respecto a los plazos, ha señalado que se encuentran a la espera de que el Gobierno detalle cómo aplicar esta regularización y ha explicado que por el momento han articulado un grupo de trabajo conjunto con la Delegación a la espera de estos detalles.

También ha afirmado que desde el consistorio tienen "experiencia acumulada de muchos años" sobre la regularización extraordinaria de migrantes ya que, ha recordado, ya ha sido realizada otras veces y por gobiernos de todos los colores políticos.

Sobre la reunión de la semana que viene anunciada por la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, con entidades sociales y el mundo local, el alcalde ha asegurado que asistirán a todas las reuniones a las que les requiera el Govern.