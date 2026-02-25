Collboni cifra en 250 millones el "riesgo" para Barcelona de no aprobarse las cuentas en Catalunya

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (3d), durante el encuentro anual ‘El alcalde responde’, en el Colegio de Periodistas de Cataluña, a 25 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cifrado en 250 millones de euros el "riesgo" de que finalmente no se aprueben los Presupuestos de la Generalitat, que el Govern aprobará este viernes en un Consell Executiu extraordinario y que después presentará a los grupos.

Así se ha expresado el alcalde al preguntársele por la aprovación de las cuentas catalanas durante la conferencia 'L'alcalde Respon' organizada por el Col·legi de Periodistes de Catalunya este miércoles, donde ha explicado que la cantidad responde a los "muchos compromisos" conjuntos que tienen ambas Administraciones.

"No me corresponde entrar con los detalles de la negociación, con lo que dice un partido o lo que dice otro. Yo tengo una posición institucional y tengo la obligación de decir que es muy importante tener Presupuestos de la Generalitat", ha sostenido Collboni.