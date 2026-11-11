Collboni cifra en 50 las detenciones por altercados y una decena de comercios afectados

Altercados en el centro de la ciudad de Barcelona tras la manifestación principal en la huelga general del 11N de 2026. Barcelona, Catalunya, España. - Alberto Paredes - Europa Press.

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha cifrado en unas 50 las detenciones efectuadas por los altercados registrados esta noche tras las manifestaciones por la huelga general, y ha asegurado que una decena de establecimientos han sufrido daños.

En un comunicado, Collboni ha condenado "con toda rotundidad" la quema de contenedores y los destrozos causados en tiendas del centro de Barcelona y ha avanzado que el Ayuntamiento se personará en las causas judiciales que se abran al respecto.

Los Bombers de Barcelona han desplegado un centenar de efectivos que han ofrecido una cuarentena de servicios, centrados en la quema de contenedores y bicicletas; también se han producido desperfectos en una decena de comercios privados.

Los desperfectos se han producido en zonas muy concretas del centro de la ciudad: los alrededores de plaza Catalunya, calle Pelai y algunos tramos del paseo de Gràcia.

Los servicios municipales han iniciado sobre las 22.00 horas su despliegue en toda la ciudad para recuperar la normalidad lo antes posible, especialmente en el ámbito de la limpieza y reparación del mobiliario urbano, una situación que está previsto que se alcance a primera hora del jueves.

APOYO A LOS COMERCIANTES

"Celebramos el funcionamiento normal de un día excepcional, pero también quiero condenar con toda rotundidad los actos vandálicos y violentos cuando la manifestación ha terminado", ha dicho el alcalde Collboni, quien también ha subrayado su apoyo a los comerciantes, con los que el Ayuntamiento ha estado en contacto durante toda la jornada.

"En Barcelona, quien la hace la paga", ha dicho el primer edil, quien ha lamentado que la actuación de grupos violentos organizados y minoritarios haya deslucido una jornada que ha calificado de histórica desde el punto de vista de la participación.

El Ayuntamiento de Barcelona había dimensionado un dispositivo muy concreto, con el despliegue de unos 300 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y la retirada preventiva de unos 90 contenedores de basura y la anulación de 40 estaciones del servicio de Bicing en los lugares por donde estaba previsto que pasara la manifiesta.