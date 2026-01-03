Collboni condena el ataque de EE.UU. a Venezuela: "El derecho internacional se tiene que respetar"

Archivo - El alcalde de Barcelona Jaume Collboni junto a representantes de la comunidad venezolana en Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha condenado los ataques de EE.UU. a Venezuela este sábado y ha añadido que "el derecho internacional se tiene que respetar".

En un mensaje en Instagram recogio por Europa Press, ha asegurado que está siguiendo con "preocupación" la situación y que se ha puesto en contacto con la comunidad venezolana en la capital catalana.

"El futuro de Venezuela lo tienen que decidir los venezolanos en unas elecciones libre y en paz", ha defendido después de que este sábado el presidente de EE.UU., Donald Trump, asegure haber capturado al presidente Nicolás Maduro y su esposa en un ataque a gran escala al país.