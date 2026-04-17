Collboni destaca los valores democráticos de Barcelona ante la Global Progressive Mobilisation

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado los valores democráticos de Barcelona ante la cumbre Progressive Mobilisation que se celebra en la ciudad este viernes y sábado y que contará con los presidentes de Brasil, México, Colombia y Uruguay, Luiz Inásio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro y Yamandú Orsi, respectivamente, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

"Barcelona tiene muy claro cuál es su lugar en el mundo. Con la Global Progressive Mobilisation, asumimos con orgullo la responsabilidad de ser la capital de la acción progresista global. Es el momento en el que las mayorías sociales de todo el mundo tenemos que salir a defender nuestros derechos y a manifestar el rechazo a la guerra. Barcelona es, una vez más, el altavoz", ha dicho en un artículo en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Collboni ha asegurado que la capital catalana está "al lado de la paz y de los más vulnerables"; a favor del multilateralismo, la diplomacia, la libertad, la democracia y la justicia y en contra de los nuevos imperialismos y autoritarismos.

"El mundo no merece el miedo, el odio ni la codicia de narcisistas, machistas, racistas, homófobos, autócratas y tecnoligarcas. Podemos detenerlos, como se ha demostrado en Hungría y en las grandes ciudades francesas, con nuestro principal poder: las urnas", ha dicho.

Ha defendido que los progresistas tienen la "responsabilidad histórica de defender lo que siempre hemos sido" porque considera que el progresismo es el movimiento de la esperanza en el mundo de mañana.