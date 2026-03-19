Collboni entrega la Medalla de Oro de Barcelona al Mérito Cultural al coreógrafo Marcos Morau

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entrega la Medalla de Oro al Mérito Cultural al coreógrafo Marcos Morau - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregado este jueves la Medalla de Oro al Mérito Cultural al coreógrafo Marcos Morau, ha informado el consistorio en un comunicado.

En el acto de entrega, que se ha celebrado en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, Collboni ha destacado la contribución de Morau a la danza contemporánea.

"El arte es salvación y refugio, sobre todo en tiempos convulsos como los que vivimos, pero también debe ser una herramienta de transformación. Y así es como tú entiendes el arte, como una herramienta para transformar la realidad", ha dicho el alcalde.

Collboni ha añadido que para la capital catalana es un orgullo poder contar con un "artista global" como Morau y ha destacado que el creador de la compañía La Veronal ha podido ver sus creaciones en más de 30 países.

Al acto también han asistido el tercer teniente de alcaldía, Albert Batlle; el concejal de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé, y la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, además de diversas personalidades del mundo de la cultura y el arte.