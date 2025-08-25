Collboni, desde Jordania: "El veto al alcalde es anecdótico, lo importante es que entre ayuda"

El alcalde de Barcelona Jaume Collboni y la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento Maria Eugènia Gay durante la visita a las instalaciones que las Naciones Unidas tiene cerca de Ammán. - LAURA GUERRERO - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona Jaume Collboni ha afirmado este lunes durante su viaje oficial a Jordania que "el veto al alcalde es anecdótico, lo importante es que entre ayuda en Gaza ya".

Así lo ha informado el consistorio en un comunicado en el que Collboni ha tachado de "gravedad cruel" que 6.000 camiones con ayuda humanitaria no puedan entrar a la franja, después de visitar las instalaciones que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Próximo Oriente (UNRWA) tiene cerca de Ammán.

El alcalde ha remarcado el compromiso de Barcelona con Palestina y ha señalado que el objetivo principal de la visita al territorio palestino era "favorecer y garantizar la ayuda humanitaria para aquellos que en estos momentos están sufriendo el asedio en la franja de Gaza".

"Barcelona es una ciudad escuchada desde hace muchos años, especialmente querida en estas tierras y creo que la posición del gobierno israelí lo único que hace es reforzar la importancia de los mensajes que lanzamos desde Barcelona y las medidas de ayuda concreta que estamos desarrollando", ha añadido.

Finalmente, Collboni también ha agradecido las muestras de apoyo que ha recibido los últimos días, destacando los mensajes de los alcaldes de Belén y Ramala, a los que finalmente no ha podido visitar en Palestina por el veto de las autoridades israelíes.