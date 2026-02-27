Collboni, Junts y PP reclaman la aplicación de la reforma penal en multirreincidencia

Partidos y entidades en el acto en favor de la reforma de la ley contra la multirreincidencia. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Junts y PP han reclamado la aplicación de la reforma del código penal en multirreincidencia impulsada por la formación de Carles Puigdemont y aprobada en el Congreso de los Diputados.

Así lo han escenificado en rueda de prensa este viernes el propio alcalde junto al líder de Junts y el PP en el consistorio, Jordi Martí y Daniel Sirera, y la decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, donde todos han coincidido en celebrar la reforma para luchar contra la inseguridad en la capital catalana.

Collboni ha recordado que el debate sobre la nueva ley comenzó en 2021 y ha incluido entidades de la sociedad civil catalana y empresariales: "Hoy enviamos un mensaje de la mayoría del consistorio que quiere que esta reforma avance y que poco a poco vayamos eliminando una de las causas de percepción de inseguridad que ha habido en la ciudad los últimos años".

Martí ha señalado que la iniciativa impulsada por su grupo se aprobó con 302 votos de 350 en el Congreso, un hecho relevante para él ya que considera que las "grandes transformaciones deben tener una buena base y esta lo es", a la vez que ha reiterado que quieren que los cambios legales se apliquen con la máxima celeridad posible.

Por su parte, Sirera ha afirmado que la ley contra la multirreincidencia tiene sello barcelonés y que es "mucho más que una reforma legal: es un mensaje claro de que Barcelona no se resigna, ni mira hacia otro lado, sino que actúa cuando tiene un problema grave"

Finalmente, Vallejo ha asegurado que la multirreincidencia no es solo un problema penal, sino que es un reto "estructural que incide en la sociedad y la confianza de las instituciones" y que la reforma quiere corregir estas disfunciones con una respuesta clara y proporcionada.