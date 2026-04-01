Collboni muestra "tolerancia cero contra el odio y el racismo" por los cánticos en el España-Egipto

El alcalde de Barcelona, Jaume Colboni, en rueda de prensa este miércoles. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha lanzado un mensaje de "tolerancia cero contra el odio y el racismo", tras los cánticos islamófobos y xenófobos de parte de un sector de la grada durante el partido amistoso entre las selecciones de España y Egipto de este martes en el RCDE Stadium.

"Los cánticos racistas y todos los insultos abocados durante el partido son inaceptables. No representan a nuestra sociedad. La Selección Española de Fútbol representa nuestros valores de diversidad, respeto y convivencia", ha afirmado en una publicación en Instagram este miércoles recogida por Europa Press.

Collboni ha señalado que el deporte no puede servir para amparar mensajes de odio y ha reclamado que se actúe con "contundencia para evitar que estos hechos tan lamentables" se repitan.