Collboni pide respetar a los demás y al "espacio común", tras los incidentes por los 'therians'

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, junto al concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, y el comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha sostenido que el gobierno municipal defiende toda forma de manifestación pacífica, siempre que se respete a los demás y al "espacio común", tras los incidentes el sábado por la tarde en Arc de Triomf en Barcelona, en un supuesto encuentro de 'therians', que acabó con 5 personas detenidas por desórdenes públicos.

"Cada uno puede expresarse como lo considere, siempre respetando a los demás, siempre respetando el espacio común y, por tanto, de forma pacífica y ordenada. Cuando no es así, es cuando debemos intervenir y es lo que hemos hecho, con la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra", ha defendido el alcalde en una rueda de prensa este lunes.

El supuesto encuentro de jóvenes que actúan y se visten con máscaras de animales, convocado a través de las redes sociales, reunió a miles de curiosos y terminó con desórdenes públicos, enfrentamientos y 5 detenidos.