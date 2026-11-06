Collboni reivindica a Barcelona como "ciudad industrial" y al DFactory como ejemplo

Navarro y Collboni - CZFB

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicado a la capital catalana como "ciudad industrial", que ve reforzada por la ampliación del DFactory por parte del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), cuyas obras ha visitado este viernes.

Acompañado por el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, el delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, y la directora general del enclave, Blanca Sorigué, ha destacado el papel del DFactory en la adaptación de Barcelona al siglo XXI, indica el CZFB en un comunicado.

Ha afirmado que el DFactory "representa muy bien" la transformación hacia una industria más innovadora, digital, sostenible y vinculada al talento, construyendo la futura Barcelona.

PERE NAVARRO

Navarro ha defendido la necesidad de una "industria innovadora, digitalizada y sostenible, capaz de integrarse en la ciudad", convirtiéndose en motor de desarrollo económico y social.

En este sentido, ha dicho que el DFactory "representa una nueva manera de entender la relación entre industria y ciudad", permitiendo que la capital catalana pueda seguir liderando esta transformación.

BLANCA SORIGUÉ

Sorigué ha sostenido que la ampliación del enclave permitirá un "salto de escala" en su capacidad de conectar industria, innovación, tecnología y talento generando nuevas oportunidades.

Respecto a las obras de ampliación del DFactory, este noviembre está previsto que se finalice el edificio Cub; en diciembre, que se avance y finalicen los edificios A y D; y el próximo enero, que se empiecen las obras del edificio B.

De este modo, el CZFB mantiene la inauguración oficial de la ampliación del DFactory en febrero de 2027, celebrando en marzo el primer acto oficial en el edificio Cub y dando comienzo a la actividad de los edificios A y D.