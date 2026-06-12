Collboni secunda el plan de Parlón para elevar las penas por tenencia de armas de fuego a 6 años

Archivo - El alcalde Jaume Collboni, y la consellera Núria Parlon, durante una reunión de la Junta Local de Seguridad - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que secunda el plan que la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, anunció este jueves para pedir que se eleven hasta los 5-6 años las penas de prisión por tenencia ilícita de armas de fuego, que actualmente se sitúan en 1-2 por armas cortas y entre 6 meses y un año por armas largas.

"Pido afrontar el problema, reforzar los medios judiciales y policiales y reformar las leyes contra el tráfico de drogas y la tenencia de armas de fuego", ha subrayado en rueda de prensa este viernes, tras el asesinato de un hombre este miércoles por un disparo en la calle Balmes de la capital catalana durante la visita del Papa León XIV.

Ha explicado que ya han trasladado esta propuesta al Gobierno del Estado y ha reclamado a todas las administraciones "determinación política" para mejorar esta situación.

Ha remarcado que desde que comenzó su mandato afrontaron la seguridad como una prioridad y que la lucha contra la multirreincidencia también lo sería.

En esta línea, ha asegurado que ya han visto los primeros descensos de delitos vinculados a la multirreincidencia con un 20% menos, según datos del Ministerio del Interior del primer trimestre de 2026.