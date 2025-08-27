Collboni viaja a Turquía para participar en los actos en apoyo al alcalde de Estambul encarcelado

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, interviene durante el acto en el que hace balance del ecuador de mandato - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha viajado este miércoles a Turquía para participar en los actos de apoyo al alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, detenido y encarcelado en marzo por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan por supuestos motivos políticos, ha explicado el consistorio en un comunicado.

Collboni, que desde junio ostenta la vicepresidencia de Eurocities, participará junto a una delegación de alcaldes europeos, entre ellos el de Atenas, Budapest, Sofía, Timisoara, Utrecht, Zagreb y el teniente de alcalde de París, en varios actos que se prolongarán hasta el viernes.

El jueves, el alcalde de Barcelona visitará el Ayuntamiento Metropolitano de Estambul (IMM) y a continuación participará en la rueda de prensa de Eurocities, donde todos los alcaldes de la delegación tomarán la palabra, y después realizará declaraciones ante la prisión de Silivri, donde Imamoglu permanece en prisión preventiva.