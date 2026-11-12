Colonial SFL obtiene un beneficio recurrente de 162 millones hasta septiembre, un 4% más

Archivo - Fachada de la sede de Colonial en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Colonial SFL cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto recurrente de 162 millones de euros, un 4% más que en el mismo periodo del año pasado, informa en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

La empresa ha explicado que el resultado neto fue de 280 millones, un 4,4% menos que el año pasado por un ingreso extraordinario durante 2025 por la dotación realizada por ajustes fiscales relacionados con la fusión con SFL.

Los ingresos recurrentes por rentas fueron de 311 millones de euros, un 5% más que en el año anterior, mientras que el Ebitda recurrente fue de 259 millones, un 6,1% más.

La compañía ha explicado que contaba con una "sólida posición financiera, respaldada por la fortaleza del balance y una gestión financiera disciplinada", y que a cierre del periodo la deuda neta era de 4.907 millones y la liquidez, de 2.275 millones, lo que permitía cubrir todos los vencimientos de deuda hasta 2029.

Por otro lado, la empresa ha explicado que el programa de desinversiones por valor de 500 millones de euros avanza y, a cierre de septiembre, habían cerrado operaciones de 450 millones.

"MUY SATISFACTORIA"

El consejero delegado de Colonial SFL, Pere Viñolas, ha dicho en un encuentro con la prensa junto al presidente, Juan José Brugera, y la directora general corporativa, Carmina Ganyet, que la evolución de los resultados ha sido "muy satisfactoria.

Viñolas ha destacado que, hasta septiembre, la empresa había cerrado contratos de cerca de 100.000 metros cuadrados y que esta es la cifra que consideran buena para un ejercicio completo.

Ha destacado el comportamiento de sus activos en París (Francia), que ha tenido un crecimiento interanual del 80%, y que la ocupación media de la empresa es del 94%.

Ha celebrado que el proyecto Madnum de Madrid tiene un 97% de ocupación y que el proyecto Haussmann de París está al 71%.

Por otro lado, ha afirmado que durante el tercer trimestre se ha alcanzado la normalización de la actividad en Alemania, tras la entrada de la empresa en el mercado de Berlín, y ha recordado que inició operaciones la primera residencia de estudiantes del proyecto conjunto con Vita Group.

Brugera, por su parte, ha explicado que el resultado hasta septiembre "confirma la previsión para 2026" y ha destacado que la situación financiera de la empresa es muy buena.

ALEMANIA

Viñolas ha explicado que el objetivo de las inversiones en Alemania es el mismo que en España y Francia: inmuebles 'prime' en los que ven la opción de crear valor a través de la gestión inmobiliaria.

Sin embargo, ha subrayado que el mercado inmobiliario es diferente, ya que no hay la concentración en una ciudad que hay en Francia, o en dos que hay en España, sino que hay "5 o 6 mercados, todos tan importantes como Madrid y Brcelona".

Ha explicado que esto provoca que las rentas sean "más estables, repartidas y a niveles más moderados" que en Francia.