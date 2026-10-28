Comertia reivindica el rol del comercio en la preservación del modelo mediterráneo de ciudad

El presidente de Comertia, Ignasi Pietx - COMERTIA

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Comertia, Ignasi Pietx, ha reivindicado este miércoles el modelo urbano catalán y ha destacado el rol del tejido comercial: "Lo que nos jugamos con el comercio es si tenemos ciudades mediterráneas o ciudades como las de China y Estados Unidos".

Durante la inauguración de la 24 Jornada Retail de la asociación, celebrada este miércoles en el CosmoCaixa de Barcelona con ponentes de empresas como Mango, Abacus o Deleito, Pietx ha afirmado que el principal problema del comercio catalán es "el abordaje de las grandes plataformas como la americana Amazon o las chinas Shein y Temu", según recoge Comertia en un comunicado.

El presidente de la asociación de comerciantes no ha considerado que estas plataformas sean una amenaza por su potencia tecnológica sino porque "compiten con otras reglas", hecho que a su juicio supone competencia desleal.

"Nosotros seguimos todas las leyes, como tiene que ser, pero los otros no lo hacen", ha dicho Pietx, que ha puesto como ejemplo el pago de impuestos, el cumplimiento de normativas del consumidor o la práctica del 'dumping' para vender productos bajo su precio de coste.

ADAPTACIÓN A INTERNET

Ha defendido la adaptación del comercio tradicional a internet, pero ha considerado inaceptable que "unos se hayan impuesto a los otros" por competir a su juicio con normas diferentes.

El presidente de Comertia ha reconocido los esfuerzos de las administraciones públicas, pero ha considerado que la buena voluntad no es suficiente: "Necesitamos una acción decidida y coordinada para afrontar este problema, y desde Comertia nos ponemos al servicio de la administración para colaborar y ayudar".