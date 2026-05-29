Comienza la octava mesa de Educació con Niubó y sindicatos, tras el cierre en la Conselleria - EUROPA PRESS

BARCELONA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La octava mesa sectorial entre la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat y los sindicatos con representación ha comenzado este viernes sobre las 11 horas, con asistencia de la consellera Esther Niubó, para seguir avanzando en la negociación de las mejoras salariales y en materia de educación inclusiva que exigen los docentes, después de que representantes sindicales hayan pasado la noche de este jueves a viernes en el departamento en señal de protesta.

El encuentro se celebra en el edificio anexo al departamento (a pesar de que en un inicio los sindicatos reclamaban que se celebrase en la propia Conselleria), y al encuentro han acudido también la secretaria general de Educació, Teresa Sambola, y el de Mejora Educativa, Ignasi Giménez.

En declaraciones a los periodistas antes de comenzar la reunión, representantes de los sindicatos educativos Ustec·Stes, Aspepc·Sps y CGT Ensenyament han llamado al Departament y a la consellera Esther Niubó a negociar las mejoras y no descartan una convocatoria de movilizaciones más allá del 5 de junio, así como continuar cerrado en el Departament hasta conseguir un acuerdo.

Este encuentro se produce después de que 17 representantes sindicales hayan pasado la noche en el interior de la Conselleria, en protesta por el resultado de la mesa de este jueves, y en el marco de la que es la tercera semana de movilizaciones educativas y la jornada de huelga territorializada de este viernes en el Baix Llobregat y Penedès.

La portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, critica que la Conselleria este jueves no vino con voluntad de negociación, dice, asegura que se encallaron en la negociación en materia salarial y que tampoco se pusieron de acuerdo en la escuela inclusiva, y anuncia: "No nos moveremos de aquí hasta que muestren esta voluntad" de negociar.

No descarta que este viernes los sindicatos acaben con una propuesta de movilización "mas allá" de lo previsto inicialmente (el 5 de junio) y esperan que la consellera venga con voluntad negociadora, dice.

GOVERN "NO DISPUESTO A MEJORAR LA OFERTA"

Ramiro Gil, de Aspepc·Sps, ve inaceptable la propuesta de Educació después de que el colectivo docente haya perdido un 25% de poder adquisitivo y remarca que el departamento "no está dispuesto a mejorar la oferta".

Por parte de la CGT Ensenyament, Laura Gené critica que "el Govern del PSC vuelve a hacer matemáticas creativas" porque dice que no hay un aumento de 400 euros, que no es cierto, y que el incremento propuesto es de 120 euros en 4 años, y que si hay recursos para los Mossos d'Esquadra también debe haberlos para la educación.

COMITÉ DE HUELGA

Laia Fonts, de La Intersindical, ha insistido en negociar el conflicto educativo actual con el comité de huelga, critica la "política de ultimátum" del Govern y critica que no se pueda hablar de ratios, currículos e inmersión lingüística, según ella.

Dani Marcos, de la COS, reclama que el Departament convoque al comité de huelga y afirma "que este conflicto no está cerrado".

Antes de comenzar la reunión, unos 40 docentes se han concentrado ante las puertas del departamento al grito de 'Niubó dimisión', y posteriormente, a las 10.15 horas aproximadamente, han cortado la Via Augusta y continúa ya empezada la reunión.