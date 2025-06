La Comisión de Economía rechaza la modificación de crédito de 100 millones del gobierno de Collboni

Valls defiende la subvención de diciembre a The District y BComú le avisa: "No nos chupamos el dedo"

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona ha rechazado la modificación de crédito de 100 millones presentada por el gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha contado con los votos a favor de ERC y en contra de Junts, BComú, PP y Vox.

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha señalado a los grupos que han rechazado la modificación que la "retórica, a veces tiene que incorporar decisiones, y las decisiones significan incorporar recursos para que se pueda llevar a la práctica", y ha lamentado que obstaculicen temas como los salarios del personal, los servicios sociales y las ayudas al transporte público.

"Lo que queremos es lo mejor para la ciudad. Y lo mejor para la ciudad es que salga adelante este expediente. No saliendo adelante, veremos cómo lo podemos hacer", ha sostenido Valls, que ha reprochado a los Comuns que la reserva del 30% es el argumento que les sirve para sentirse ofendidos por todo.

GRUPOS

Desde Junts, el concejal Arnau Vives ha sostenido que aprobar la modificación supondría avalar la gestión "improvisada y unilateral" del gobierno de Collboni, mientras que el portavoz adjunto de BComú, Marc Serra, ha recordado a Valls que su voto en contra trata de señalar la incapacidad de pacto del ejecutivo, textualmente.

El republicano Jordi Castellana ha mostrado su "incredulidad" ante la incapacidad de Junts y Comuns para llegar a un acuerdo sobre un tema tan técnico; la concejal del PP Àngels Esteller ha señalado la poca flexibilidad del gobierno y el líder de Vox, Gonzalo de Oro, ha lamentado que los intereses de Collboni no son los de la ciudadanía.

THE DISTRICT

En una comparecencia solicitada por los Comuns sobre la subvención otorgada a la feria inmobiliaria The District en diciembre, Valls ha defendido apoyar este tipo de eventos para alentar la construcción privada, mientras que Serra le ha avisado: "No nos chupamos el dedo, señor Valls. Sabemos lo que es The District y lo que hay detrás".

Asimismo, el teniente de alcalde ha recordado que durante el gobierno de la exalcaldesa Ada Colau se produjeron 3.220 subvenciones directas, mientras que el actual ejecutivo ha materializado la "reducción más importante" de este tipo de ayudas, y ha afeado a BComú que no se permitan dudar sobre nada, en sus palabras.