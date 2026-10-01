La Comisión de Vivienda de la Intercol·legial pide calidad jurídica y normativa de la reforma de vivienda

Archivo - Fachada de un edificio - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Vivienda de la Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya ha pedido este jueves seguridad jurídica y calidad normativa de la reforma legislativa sobre la vivienda, informa en un comunicado.

Comparte la necesidad de garantizar el acceso a un piso y la protección a los vulnerables, pero para eso ve "imprescindible que las medidas adoptadas sean claras, estables, proporcionadas, previsibles y técnicamente aplicables" dada su trascendencia social, económica y jurídica.

La Comisión alega que el nuevo Real Decreto-ley implica una gran reforma que afecta a los arrendamientos urbanos, los procedimientos judiciales, las transmisiones inmobiliarias, la fiscalidad y la financiación, entre otros ámbitos.

PROBLEMAS DEL REDACTADO

En cambio, ve en el redactado "conceptos jurídicos indeterminados, regímenes que se superponen, remisiones complejas y previsiones que requerirán posterior desarrollo".

Por eso, cree que puede generar "incertidumbre, interpretaciones divergentes y dificulta la labor de los profesionales" que deben asesorar, documentar, ejecutar y aplicar la norma.

PRIORIDADES

Según la Comisión, hace falta sobre todo: asegurar un claro régimen transitorio para los contratos ya celebrados y los procedimientos en curso; preservar la seguridad jurídica y la confianza legítima; asegurar la coordinación entre normativa estatal y competencias autonómicas, e incorporar la experiencia de los profesionales afectados por la norma.

IR MÁS ALLÁ CON MEDIDAS

Además, advierte de que la crisis de la vivienda "no se resuelve únicamente mediante sucesivas modificaciones" de las relaciones contractuales privadas: también requiere políticas públicas sostenidas, más vivienda social y asequible, rehabilitación, suficientes recursos y una estrategia estable a largo plazo.

Así, ha urgido a reformas estructurales con debate parlamentario, participación, proporcionalidad, evaluación previa de sus efectos y criterios de claridad, coherencia, estabilidad y previsibilidad normativa.

OFRECE APORTAR SU EXPERIENCIA

La Comisión de Vivienda de la Intercol·legial ofrece además a administraciones públicas y grupos parlamentarios aportar el conocimiento y experiencia de los colegios.

La Intercol·legial representa a más de 100 colegios profesionales con más de 350.000 colegiados de todos los ámbitos profesionales.