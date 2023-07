El compositor David Lang muestra en el Festival Grec su relectura de la ópera 'Fidelio'

Cartel de 'Prisoner of the State' creada por David Lang

Cartel de 'Prisoner of the State' creada por David Lang - FESTIVAL GREC

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El compositor David Lang muestra en el Teatre Grec de Barcelona 'Prisoner of the State', su relectura de la ópera 'Fidelio' de Ludwig van Beethoven y que se podrá ver por primera vez en España dentro de la programación del Festival Grec.

L'Auditori, junto con otros socios internacionales, encargó hace cuatro años al compositor norteamericano una relectura de 'Fidelio' y se verá este sábado con la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) en su regreso al Teatre Grec, ha informado el Grec en un comunicado.

La OBC, dirigida por su director titular Ludovic Morlot, estará acompañada del Cor Jove de l'Orfeó Català y del Cor de Cambra del Palau de la Música, así como los solistas Claron McFadden, Davóne Tines, Alan Oke y Jarrett Ott.

'Prisoner of the State' es una relectura contemporánea y política de la ópera de Beethoven --de la que no ha usado ni una nota del original--, en la que se reencuentran temas como el amor, el abuso de poner o la supresión de los derechos individuales, en una hermenéutica musical sobre presos políticos.

Lang recupera el tema central de la ópera original y se pregunta si el amor sincero puede triunfar, pero pone en duda el idealismo romántico ante las costumbres políticas del siglo XXI, con la propuesta escénica de Elkhanah Pulitzer que deja entrever que la obra tiene lugar en un mundo menos indulgente y más familiar que el de Beethoven.