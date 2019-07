En Comú Podem reclama servicios públicos de inseminación in vitro en Lleida y Tarragona

Publicado 08/07/2019 16:51:36 CET

LLEIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada en En Comú Podem en el Parlament Marta Ribas ha anunciado este lunes que su grupo ha presentado una propuesta de resolución en la cámara catalana sobre los tratamientos públicos de reproducción asistida en la que plantea, entre otros aspectos, la necesidad de implantar en las áreas sanitarias de Lleida y Tarragona servicios de fecundación in vitro y, en el caso de Lleida, también de inseminación artificial.

"Los tratamientos de reproducción asistida se garantizan desde el sistema sanitario, se supone, con unas listas de espera brutales, de años, que además afectan de forma desigual dependiendo del lugar en el que se vive en Catalunya", ha afirmado Marta Ribas en rueda de prensa en Lleida.

Ribas ha estado acompañada de la senadora leridana Sara Villá, que, por su parte, ha asegurado que la baja infertilidad "no es un problema individual, sinó un tema social que afecta a toda la sociedad, ya que puede generar un problema en el futuro".

La propuesta plantea aumentar la inversión en investigaciones y estadísticas sobre fertilidad en Catalunya; realizar campañas de información en centros educativos sobre la vida fértil y sobre ayudas a la crianza, y repartir a los usuarios de forma equitativa entre los distintos hospitales públicos para reducir las listas de espera y evitar los agravios entre territorios.

Asimismo, se insta al Gobierno central a no excluir a las mujeres que se encuentran en lista de espera de los tratamientos de fertilidad por haber cumplido los 40, ya que las clínicas privadas no imponen límites por edad, y señala que "la ley debe garantizar los derechos de las mujeres solas y lesbianas y sobre todo que tener un hijo no sea una barrera de clase".

"Incluir la 'ovodonación' y la donación de esperma dentro de los tratamientos de la sanidad pública catalana para parejas o personas con óvulos y esperma de baja calidad o con malformaciones" es otro de los puntos de la propuesta de resolución.