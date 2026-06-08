Comunidades islámicas catalanas ven en la visita del Papa una "ocasión" para reforzar la colaboración

El Papa León XIV llega en el Papamóvil al Movistar Arena, a 7 de junio de 2026, en Madrid - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

BARCELONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (Ucidcat) ha dado la bienvenida al papa León XIV por su visita a Catalunya, y ha asegurado que es una "ocasión propicia" para continuar avanzando en el reconocimiento de la diversidad religiosa como una riqueza colectiva y reforzar los espacios de encuentro y colaboración entre las diferentes comunidades.

En una carta, su presidente, Mohamed El Ghaidouni, ha asegurado que la visita tiene una "gran significación" para la comunidad católica y representa una oportunidad para poner en valor la convivencia, el respeto mutuo y el diálogo entre las diferentes tradiciones religiosas presentes.

Ha asegurado que Ucidcat considera la libertad religiosa "uno de los pilares fundamentales" de cualquier sociedad democrática, y ha dicho que los retos sociales exigen sumar esfuerzos y construir puentes de cooperación que favorezcan la convivencia y el bien común.

El Ghaidouni ha subrayado que las comunidades religiosas tienen la responsabilidad compartida de trabajar activamente contra todas las formas de discriminación e intolerancia y que, ante el auge de los discursos de odio, reafirma su compromiso contra el antisemitismo, la islamofobia y la cristianofobia y cualquier manifestación de racismo, intolerancia y discriminación.

Ha afirmado que la tradición islámica y la cristiana comparten "valores esenciales" relacionados con la dignidad de la persona, la defensa de la justicia social, la solidaridad con los vulnerables y la responsabilidad social hacia la sociedad, y ha dicho que Ucidcat reafirma su compromiso con el diálogo interreligioso e intercultural.