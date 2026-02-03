Comuns anuncia que el Govern ha puesto 12 multas por incumplir la ley de vivienda por 120.000 euros

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una rueda de prensa desde el Palau de la Generalitat - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns, en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado que la Generalitat ha impuesto 12 multas a propietarios de vivienda por incumplir la ley de vivienda, aplicando el régimen sancionador de vivienda acordado entre su partido y el Govern.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, tras reunirse los Comuns con la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el líder de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, para evaluar el cumplimiento de los acuerdos a raíz de los suplementos de crédito de 2025, condición previa de los Comuns a iniciar negociaciones para los Presupuestos de 2026.

Ha detallado que 6 de estas multas se han impuesto desde la Agència Catalana de Consum (4 leves y 2 graves), y 6 desde la Agència d'Habitatge de Catalunya (AHC), que suman un importe total de unos 120.000 euros.

Se ha sancionado por la falta de información en la publicidad en los anuncios de los pisos, o por haber incumplido el tope al alquiler.

Ha concretado que se ha sancionado, en estos casos, a personas jurídicas, es decir, a inmobiliarias: "No estamos hablando de ninguna persona particular, de ninguna persona física".

Además, ha asegurado que el Govern les ha trasladado que hay en marcha un segundo paquete de sanciones que "caerá en cascada las próximas semanas", 55 en tramitación desde Consum que podría alcanzar el medio millón de euros en total, y 77 en tramitación desde la AHC.