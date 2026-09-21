Los Comuns apuntan a Robles y Marlaska por los incidentes en Ceuta: "Exigiremos responsabilidades"

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha apuntado a la responsabilidad de los ministerios de Defensa e Interior, que dirigen Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, por los incidentes este domingo en Ceuta contra el vehículo de la diputada de Ceuta Julia Ferreras, el activista de la Flotilla a Gaza Rafael Borrego y la abogada de derechos humanos Sofía Cánovas.

En rueda de prensa este lunes, ha dicho que hay "culpables y responsables" de esta situación, y además de señalar a PP y Vox por su posición desde la entrada masiva a finales de julio, ha dicho que el PSOE también tiene responsabilidades en lo sucedido.

"No entendemos cómo con Maslaska y Robles al frente del Ministerio del Interior y del de Defensa no han trabajado para evitar esta violencia intolerable que se está produciendo contra personas migrantes, muchos de ellos niños, y contra la población ceutí que les quiere ayudar, sin actuar con rapidez y contundencia", ha expresado Pisarello.

"Exigiremos responsabilidades", y ha avanzado que presentarán preguntas dirigidas a ambos ministerios en el Congreso para saber qué se ha hecho para evitar hechos como los que sucedieron el domingo y qué van a hacer en el futuro.

Pisarello ha pedido que depuren responsabilidades o expliquen claramente lo que está ocurriendo y ha afirmado que señalar a los migrantes y a representantes de ONG como enemigos durante estas semanas ha hecho que haya gente que se haya sentido legitimada para "pasar de las palabras a las piedras o a los perdigones".