Los Comuns pactan con el Govern definir como gran tenedor a quien tenga 5 viviendas en Catalunya

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Comuns han pactado con el Govern incorporar en la Ley de Medidas Fiscales (de acompañamiento a los Presupuestos) la nueva definición de gran tenedor para aquellos propietarios de 5 o más viviendas en Catalunya y 10 en el conjunto del Estado.

Lo ha explicado el portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, en una rueda de prensa este martes, que ha detallado que si una persona tiene 4 viviendas en Catalunya y otras 6 en el resto del Estado, también será considerado gran tenedor: "Es un paso adelante".

La definición quedará reflejada en el texto definitivo de la Ley de Medidas Fiscales, que se votará este jueves en el pleno junto a la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2026, acordados por el Govern del PSC con ERC y los Comuns.

Cid ha afirmado que, en esta línea, también se han abordado instrumentos para la nueva dirección general de disciplina en vivienda que se creará a raíz de la aprobación de las cuentas: "Cuando esté en marcha, se tendrán que inscribir sí o sí en el registro de grandes tenedores".

Asimismo, se podrán movilizar pisos vacíos de estos grandes tenedores; es decir, la Generalitat podrá obligar a ponerlos en alquiler y, en el caso de que no lo hagan, serán sancionados.

"Es un elemento que da coherencia a lo que hacemos desde el punto de vista legislativo en Catalunya y a la definición de grandes tenedores", ha sostenido Cid.

GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

El portavoz de los Comuns ha celebrado que la Junta de Portavoces haya aprobado este martes (con los votos a favor de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP) la proposición de ley de su grupo para prohibir la compra especulativa de vivienda en Catalunya.

"Es un proyecto clave, sobre todo para garantizar el derecho a la vivienda y para garantizar que la gente de nuestro país puede acceder a la vivienda", ha agregado.

La iniciativa se debatirá en el próximo pleno de los días 7 y 8 de julio y se votará su tramitación en lectura única, cosa que aceleraría los trámites: "Es un paso clave, es un paso importante para que, de nuevo, Catalunya sea pionera en materia de vivienda".