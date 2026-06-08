Los Comuns pide al Papa pasar "de las palabras a los hechos" en los abusos y hablar en catalán

El portavoz de los Comuns, David Cid, en una rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha reclamado al Papa León XIV, de cara a su visita a Catalunya, que pase "de las palabras a los hechos" en referencia a los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, y que haga uso del catalán en sus actos en Catalunya, además de que ponga el foco en la desigualdad.

En rueda de prensa este lunes, ha defendido que el Papa se reúna con "todas las víctimas" de los abusos, que se investigue lo sucedido y tome medidas para evitar que vuelva a suceder.

"Esto significa, por un lado, reconocimiento, reparación y, evidentemente, significa tomar medidas para que no vuelva a pasar. Hacer limpio, investigar, saber exactamente qué ha sucedido en el marco de la Iglesia Católica, quién participó y, sobre todo, quién lo encubrió, y tomar medidas para que esto no vuelva a producirse", ha pedido.

El portavoz parlamentario también ha exigido al Pontífice que se exprese en catalán en los actos que haga en Catalunya y que demuestre su "compromiso con la lengua".

"Es imprescindible que, si el Papa viene a Catalunya, se exprese en nuestra lengua, la lengua propia de Catalunya, como dice el Estatut, y por tanto que también haga una parte de su intervención en catalán", ha sostenido.

Además, ha considerado necesario que hable de desigualdad, algo que en Catalunya pasa por hacer una defensa del derecho a la vivienda y contra la "acumulación del patrimonio en manos de multimillonarios".

Así, ha defendido que la Iglesia debe impulsar más acuerdos como el alcanzado con el Arzobispado de Tarragona para la cesión a las instituciones públicas de viviendas que tiene en propiedad y están vacías.

RECURSOS PÚBLICOS

Según Cid, para la visita del Papa no se debían haber puesto a disposición recursos públicos para la misma: "No tiene ningún sentido", ha dicho, porque la Iglesia tiene suficiente patrimonio para sufragar la visita.

Sin embargo, ha considerado positiva la visita en el sentido de que León XIV es un actor importante en un mundo cada vez más desigual e insensible con, por ejemplo, la guerra en Gaza: "Es una voz que hay que escuchar".

PARTICIPACIÓN EN LOS ACTOS

Los Comuns no asistirán a la gran mayoría de actos que haga el Papa en Catalunya, con la excepción de aquellos que "no tienen un componente religioso" y, por ello, los diputados del partido en el Congreso sí que han asistido este lunes al acto en la Cámara baja.

El diputado en el Parlament y presidente de la Comisión de Justicia y Calidad Democrática, Andrés García Berrio, asistirá al encuentro con reclusos en la cárcel de Brians 1 y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a la misa y bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Família, pero como ministro.

"En la inauguración de la Sagrada Familia, que es patrimonio de la humanidad, no se entendería que no estuviera el ministro de Cultura, por una vertiente protocolaria. Ahora bien, desde el punto de vista político, los Comuns solo estaremos en aquellos espacios que no tienen carácter religioso", ha explicado.