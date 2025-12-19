Los Comuns piden a Albiol una alternativa para los desalojados del B9 o que lo haga el Govern

La diputada de los Comuns en el Congreso Viviane Ogou en declaraciones en Badalona (Barcelona) - COMUNS

Ogou acusa a Albiol de racismo: "Si estas personas no fuesen la mayoría negras, no se habría atrevido"

BADALONA (BARCELONA), 19 (EUROPA PRESS)

La diputada de los Comuns en el Congreso Viviane Ogou ha pedido al alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, que ofrezca una alternativa habitacional a las personas desalojadas del antiguo instituto B9, y ha instado al Govern a hacerlo si Albiol no lo hace.

Así se ha pronunciado en declaraciones este viernes, junto con la portavoz de los Comuns en el Ayuntamiento de Badalona, Aïda Llauradó, a raíz de la nueva actuación policial para desalojar a las personas acampadas ante el instituto B9.

Ogou ha acusado a Albiol de "presionar a personas en una situación de vulnerabilidad extrema" para que se marchen, y ha subrayado que la sentencia de desalojo del B9 plantea que el Ayuntamiento de Badalona se debe hacer cargo de ofrecer una alternativa habitacional de emergencia a estas personas.

La diputada ha sostenido que, si Albiol no se quiere hacer cargo de la situación, la Generalitat debería abrir "un equipamiento de emergencia para dar respuesta a todas estas personas que hoy se encuentran profundamente desamparadas".

Ha señalado que algunos de los desalojados trabajan "en el sector de la chatarra y otras dicen que tenían contratos firmados esperando entrar el día 1 de enero", y ha añadido que el elemento común a todos es el racismo institucional, textualmente.

"Si estas personas no fuesen la mayoría negras, Albiol no se habría atrevido a dar un golpe contra los derechos sociales y contra las obligaciones que tiene su propio municipio ante estas personas", ha subrayado.

Por su parte, Llauradó ha acusado a Albiol de desplazar el problema y abandonar este barrio y la plaza donde han acampado los desalojados del B9: "Y ahora, justamente hoy, que hay estas personas acampadas desde ayer, han hecho un servicio de limpieza especial para expulsarlas y vayan a parar no se sabe dónde", ha criticado.

También ha lamentado que en el pleno extraordinario que se ha celebrado este viernes, "el PP, con el PSC, han aprobado la disolución del Consorci Badalona Sud, que funcionaba entre el Ayuntamiento y la Generalitat para dar servicio a diferentes proyectos sociales para los barrios de Sant Roc, de Artigues, del Remei y del Congrés".