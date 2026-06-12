Los Comuns sostienen que Rufián "acata la 'vía Junqueras'" y hace inviable el frente de izquierdas

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante un pleno en el Congreso de los Diputados - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Comuns han sostenido que, tras el ofrecimiento del líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, sobre liderar un futuro espacio de izquierdas soberanistas y españolas, en el fondo "acata la 'vía Junqueras'" y, por lo tanto, ven inviable que sea él el que lidere y haga posible este frente de izquierdas soberanistas y estatales.

Lo han explicado este viernes a Europa Press fuentes del partido, detallando que, tras este ofrecimiento, se pusieron en contacto con Rufián y su equipo para tratar y conocer su propuesta, como ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', pero que les remitió a tener estas conversaciones con la dirección de su partido, que se niega a esta posibilidad.

Los Comuns, junto a IU, Movimiento Sumar y Más Madrid, hace meses que están trabajando en una propuesta de cara a las próximas elecciones generales para intentar emular la confluencia electoral de la izquierda a la izquierda del PSOE en las elecciones de 2023, que permitieron la reedición del actual Gobierno de coalición.

"Es público y notorio" que están trabajando para este frente de izquierdas estatal, defienden estas mismas fuentes, por lo que vieron necesario contactar con Rufián, aunque concretan que no llegó a producirse ninguna reunión formal con el portavoz de ERC en el Congreso para abordar la cuestión.

Tras su respuesta, y constatando que la dirección de los republicanos ha dejado claro en varias ocasiones que concurrirán con sus siglas y no en ninguna coalición a las próximas generales, los Comuns ven evidente que ERC no participará en ningún frente amplio estatal, y que Rufián, al no tratar la cuestión con ellos y remitirse a la dirección del partido, tampoco