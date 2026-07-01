El Concurs Internacional de Focs Artificials de Tarragona empieza con una exhibición de drones

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TARRAGONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Concurs Internacional de Focs Artificials de Tarragona 2026 ha comenzado este 30 de junio con una exhibición de drones accesible e inclusiva, impulsada por el Ayuntamiento de Tarragona con el apoyo de Endesa, para que todas las personas puedan disfrutar del evento en igualdad de condiciones.

El espectáculo se ha concebido "como una experiencia cultural pensada para eliminar barreras y garantizar una participación real y efectiva", informa Endesa este miércoles en un comunicado.

También se ha facilitado un espacio de visión reservado y con acceso controlado, situado en una zona con buena visibilidad y menor densidad de público, pensado especialmente para personas con diversidad funcional y sus acompañantes.