Condenado a 15 años de prisión por matar a un hombre a machetazos en Verges (Girona) en 2022

GIRONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Girona ha condenado a 15 años de prisión al acusado de matar a un hombre a machetazos delante de un restaurante de Verges (Girona) la madrugada del 13 de agosto de 2022.

La sentencia consultada por Europa Press, que recoge el veredicto del jurado popular, también le impone una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con los familiares de la víctima, así como a pagarles una indemnización de más de 530.000 euros.

La sentencia sostiene que el acusado generó en la víctima "una sensación de no peligro", de forma que ésta no pudo prever el ataque y, por lo tanto, no tuvo ninguna posibilidad de defenderse.

Se basa en un vídeo en el que se ve al procesado diciéndole que no le haría nada y animándola a acercarse a él, en el que se muestra con una actitud pasiva, con los brazos cruzados y sin posición de ataque.

De hecho, momentos antes del ataque, le dijo "quita, tira pa allá", pero sin dejarle tiempo ni espacio de reacción le asestó dos golpes con un machete de grandes dimensiones, de forma rápida y contundente.

MURIÓ EN EL HOSPITAL

La víctima recibió uno de los golpes en la zona del tórax, que le alcanzó la espalda y la clavícula, y otro en el cuello, que le seccionó la carótida, unas lesiones por las que acabó muriendo en el Hospital Trueta de Girona pocas horas después.

La Audiencia ha apreciado la atenuante simple de anomalía o alteración psiquiátrica, aunque no la de obcecación, como pedía la defensa, al entender que no tiene encaje jurídico, ni tampoco la de embriaguez, al no haber quedado probado que tuviese sus capacidades suficientemente afectadas por el consumo de alcohol.