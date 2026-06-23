Conesa (Barcelona Global) pide más vivienda para retener el talento local y atraer al extranjero

La directora general de Barcelona Global, Mercè Conesa; el director de Talento Digital de la MWCapital Barcelona, Jordi Arrufí; la ceo de Eurofirms, Anna Golsa; la ceo de Comastech, Georgina Comas, y el director general de GSBS, Antonio Rodríguez - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La directora general de Barcelona Global, Mercè Conesa, ha reclamado más vivienda para retener el talento local y atraer al extranjero: "El talento son personas y las personas necesitan un espacio en el que vivir".

Lo ha dicho este martes en el marco del Forbes Catalonia Economic Summit, junto al director del programa de Talento Digital de la Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, Jordi Arrufí; la ceo de Eurofirms, Anna Golsa; la ceo de Comastech, Georgina Comas, y el director general de GBSB Global Business School, Antonio Rodríguez.

Conesa ha añadido que este talento también debe destinarse a sectores concretos en los que Barcelona ya tiene ecosistemas "robustos y maduros" para densificarlos y que puedan ser competitivos en Europa y el resto del mundo.

Arrufí ha explicado que las empresas internacionales celebran que Barcelona facilita la atracción de talento en el exterior para aquellos puestos que el talento local no cubre.

Por otro lado, ha lamentado que las empresas están dejando de contratar a 'juniors', ya que la inteligencia artificial (IA) puede hacer su trabajo, y ha alertado de que "sin 'juniors', a largo plazo no habrá 'seniors", por lo que ha pedido que administraciones y empresas busquen maneras de arreglar lo que ha definido como fallo de mercado.

MÁS ESPECIALIZACIÓN

Rodríguez ha afirmado que las empresas del sector reclaman una "mayor especialización de los profesionales" que entran en el mercado laboral, especialmente en tecnología y digitalización.

Además, ha apuntado que las escuelas de negocios dan salida a profesionales con vocación internacional que tienen el objetivo de escalar a las pymes catalanas y de entrar en mercados internacionales desde Catalunya.

IMPULSO A LA FP

Golsa ha asegurado que en España hay "una paradoja" en la formación, porque hay muchos perfiles altamente cualificados y, a la vez, escasez de jóvenes que se forman en oficios, por lo que ha pedido revisitar la Formación Profesional.

Según ella, las administraciones deben dar una "pátina de talento" a la FP para dar encaje a los jóvenes y a las necesidades que tiene el mercado de perfiles especializados en estos oficios.

Comas ha añadido que "falta mucha FP en oficios" y orientación a los jóvenes, ya que estas posibilidades de formación no son conocidas por los estudiantes de ESO.

Para solucionarlo, ha llamado a que se incremente la orientación profesional y el conocimiento del sector industrial en la formación obligatoria.