Una de las sesiones del congreso - UIC

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica y de Ciencias de la Salud (SEDEM) se ha clausurado en la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) con una jornada sobre simulación clínica y sobre la incorporación y evaluación de las competencias transversales en el grado de Medicina.

El presidente de la Sociedad, Joaquín García-Estañ, ha celebrado el "mejor congreso de la historia de la SEDEM", desarrollado durante tres días en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud del Campus Sant Cugat (Barcelona) de la UIC, informa la universidad en un comunicado.

Esta última jornada ha contado con expertos analizando el papel de la simulación clínica en el desarrollo, evaluación y transferencia de las competencias clínicas, y que han defendido reforzar la colaboración entre universidades y centros asistenciales.

Han hablado la responsable de simulación del Departamento de Enfermería y miembro del grupo de Investigación en Educación en Salud de la UIC, Cristina Alfonso Arias; la directora de Docencia del Hospital Vall d'Hebron; la directora de Vall d'Hebron Centro de Simulación y vicepresidenta de SESSEP, Mónica Rodríguez-Carballeira, y la instructora en Simulación clínica y facilitadora en E-CRM, Gracia Ardánez Martínez.

CLAUSURA

La decana de la Facultad, Esther Calbo, ha dicho en la clausura que más de 250 inscritos de más de 10 países han participado en las conferencias, talleres y ponencias sobre diseño curricular y aprendizaje basado en competencias, métodos de evaluación, simulación clínica, incorporación de nuevas tecnologías e IA, y habilidades profesionales y humanísticas del futuro profesional, entre otros temas.

El director general de Profesionales de la Salud del Departament de Salud de la Generalitat, Jordi Vilana, ha defendido formar profesionales que "sean capaces de explicar qué hacen, que sean capaces de escuchar, que sean capaces de tratar una enfermedad sin dejar de ver a la persona" que padece.

El congreso ha supuesto el inicio de los actos de celebración del 20 aniversario del grado en Medicina de la UIC.