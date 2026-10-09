El Consell Comarcal del Maresme (Barcelona) estrena nueva web institucional

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell Comarcal del Maresme ha estrenado web institucional con el apoyo de la Diputación de Barcelona para facilitar la implantación y mantenimiento de portales corporativos.

En un comunicado este viernes, ha destacado que el objetivo es mejorar la comunicación con la ciudadanía y los servicios digitales.

Ha añadido que las nuevas web que cuentan con el apoyo de la corporación tienen un diseño y una arquitectura de contenidos actualizada para ser "más eficiente y velar por el cumplimiento de la normativa vigente en accesibilidad, administración electrónica y transparencia".