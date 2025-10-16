El Consell de l'Advocacia Catalana impulsa el I Congreso de los Derechos de los Animales

BARCELONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac), a través de su Comissió de Drets dels Animals, con la colaboración de los Colegios de Tarragona y Mataró (Barcelona), ha impulsado el I Congreso de los Derechos de los Animales, informa el Cicac en un comunicado este jueves.

El Congreso tendrá lugar el 23 y 24 de octubre en el Col·legi de l'Advocacia de Tarragona y reunirá a más de 150 juristas, expertos y representantes de entidades animalistas.

Esta primera edición supone "un paso adelante" en el compromiso del Cicac con las nuevas realidades sociales y éticas y con la evolución del derecho para dar respuesta a nuevos valores de respeto, convivencia y protección de los animales.

El presidente del Cicac, Joan Martínez, ha manifestado que con este Congreso se reafirma el compromiso con una justicia "más humana y respetuosa con todos los seres vivos" y ha señalado que adaptar el derecho a las nuevas sensibilidades sociales es una responsabilidad que asumen con convicción y vocación de servicio público.

Durante dos jornadas, juristas, académicos, miembros de entidades animalistas, representantes de administraciones públicas y fuerzas y cuerpos de seguridad debatirán sobre los retos jurídicos que plantea la protección animal y los derechos de los animales en procesos de separación y divorcio tras la reforma del Código Civil, entre otras cuestiones.