Convocada una huelga indefinida en Groundforce en el Aeropuerto de Barcelona desde el 4 de agosto

Archivo - Avión despegando del Aeropuerto de Barcelona-El Prat. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

CGT ha convocado una huelga indefinida en Groundforce en el Aeropuerto de Barcelona a partir del próximo 4 de agosto, informa en un comunicado este jueves.

Está llamado a la huelga el personal de asistencia en tierra, facturación y embarque de pasajeros y coordinación de vuelos del aeropuerto.

El sindicato ha explicado que la huelga se convoca ante la inacción de la dirección ante "el grave deterioro de la prevención de riesgos y las condiciones de salud laboral" en la base.

Ha explicado que los trabajadores deben hacer frente a "cargas de trabajo insostenibles y una alta rotación de personal que genera niveles extremos de fatiga física, estrés y riesgo de accidentes", además de problemas organizativos y falta de periodos adecuados de formación para las nuevas incorporaciones.

Groundforce Barcelona da servicio a aerolíneas como Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, Etihad Airways, SAS o Air Arabia, entre otras.