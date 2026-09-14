La Coordinadora de Colles Castelleres pide al Parlament reconocimiento a la cultura popular

Torres durante su intervención. - CCCC

BARCELONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), Albert Torres, ha pedido este lunes al Parlament que la futura ley de derechos culturales tenga un reconocimiento específico para la cultura popular.

Torres, que ha comparecido ante la comisión que tramita el proyecto de ley, ha valorado positivamente que se sitúe la cultura como "derecho universal" y blinde un mínimo del 2% del presupuesto de la Generalitat para la Conselleria de Cultura, informa la CCCC en un comunicado.

Asimismo, ha insistido que el texto debe traducirse "en herramientas en la plaza, en la calle y en los locales de ensayo de las 'colles".

La CCCC pide que la ley defina con claridad qué se entiende por 'sector cultural' y que distinga la práctica asociativa de base del resto de agentes del sistema cultural, ya que entiende que no se pueden aplicar a una 'colla' castellera las mismas obligaciones que a un gran equipamiento.

También ha reclamado líneas de financiación "específicas, estables, directas y plurienales" para la cultura de base, para evitar que el incremento de presupuesto se concentre únicamente en grandes equipamientos o sectores profesionalizados.

MEJORA AL MUNDO 'CASTELLER'

Ha insistido también en la necesidad de un compromiso firme de las administraciones para garantizar el acceso a locales de ensayo "dignos y adaptados" a las 'colles'.

Finalmente, ha advertido del riesgo de aplicar a las diadas 'castelleres' normativas pensadas para espectáculos de masas o conciertos, y ha pedido que el despliegue de la ley tenga en cuenta "las dinámicas y necesidades específicas de la práctica castellera en el espacio público".