Coronas (ERC) afirma que el Estado "podría haber hecho un esfuerzo adicional" con la Flotilla

"Ahora es el momento de pasar a los embargos económicos y de armas para derrocar" a Netanyahu

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y capitán de una de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, Jordi Coronas, ha afirmado este lunes que el Estado español "podría haber hecho un esfuerzo adicional" durante su travesía y en los 4 días que han estado retenidos por el Gobierno de Israel.

"En estas circunstancias esperas un poco más que buenas palabras, que una llamada de teléfono o un mensaje de WhatsApp", ha dicho en una entrevista de Europa Press, después de llegar este domingo por la noche a Barcelona en un vuelo procedente de Madrid Barajas tras ser deportado del país hebreo.

Coronas ha relatado que le hubiera gustado poder ver al cónsul español mientras estaba allí, antes de volver: "Es posible que el gobierno de Israel no lo haya permitido, por tanto no puedo culparle, pero sí que hemos tenido una sensación de cierto desamparo y soledad".

MALTRATO PSICOLÓGICO

Sobre su experiencia tras ser abordados por el ejército israelí cuando se encontraban a unas 60 millas náuticas de la costa gazatí, ha asegurado que "hubo maltrato físico" desde el primer momento en que fueron interceptados a punta de fusil.

"Todo esto acaba provocando mucho dolor en el cuerpo, pero sobre todo lo que ha habido es un maltrato psicológico", y ha explicado que la policía israelí no les dejaba dormir más de 2 horas seguidas y realizaban intervenciones muy contundentes en las celdas, sin informarles de nada.

También ha relatado que hubo un "pulso entre las personas que estaban detenidas y los guardias de la prisión", ya que se les negaba el acceso a un médico, por lo que realizaron aciones de protesta en las celdas, haciendo mucho ruido, pintando las paredes con pimiento rojo y con mermelada.

IMPUNIDAD

Ha criticado que con los policías había "sensación de absoluta impunidad en sus acciones", y ha asegurado que estos actuaban diferentes en función de si los detenido eran europeo o musulmanes, según él.

"Después de haber estado en la boca del lobo, la sensación es que (Israel) es un Estado que vive en una realidad paralela", totalmente militarizado y convencido de que todos aquellos que no están de acuerdo con ellos son enemigos, ha afirmado textualmente.

Sin embargo, ha asegurado que la misión "ha merecido la pena" para poner a Palestina en el mapa de la política y de los medios de comunicación durante todo un mes, y ha augurado que las nuevas flotillas que salpen hacia Gaza recibirán un trato parecido.

EMBARGOS Coronas ha defendido que lo importante ahora no son los tripulantes de la Flotilla, sino lo que está pasando en Palestina: "El genocidio continúa y, por tanto, hay que seguir con las movilizaciones y con las exigencias a los gobiernos e instituciones".

En este sentido, ha reivindicado que "están muy bien las declaraciones institucionales y los gestos, pero ahora es el momento de pasar a los embargos económicos y de armas para acabar y derrocar a este gobierno sionista y fascista de Israel".

"Os pido que no apaguemos esta pantalla informativa, porque cada día que pasa mueren personas y los genocidios tienen más víctimas, y la única manera de parar esto es con presión mediática y ciudadana, las únicas que puede hacer reaccionar a los gobiernos", ha concluido.