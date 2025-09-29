Cortada la N-340 entre la Ràpita y Alcanar (Tarragona) por inundaciones

TARRAGONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La N-340 entre la Ràpita y Alcanar (Tarragona) en dirección a la capital tarraconense ha sido cortada este lunes a las 8.21 horas a causa de las inundaciones provocados por el episodio de lluvias que afecta al sur de Catalunya.

Se facilita paso alternativo a la vía en Amposta (Tarragona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

Además, la C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona y la TV-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia (Tarragona) también están cortadas por el episodio de lluvias.