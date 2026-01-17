Cortada la circulación de la línea R15 de Rodalies entre Móra la Nova y Ascó (Tarragona)

Archivo - Una persona en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R15 de Rodalies está cortada entre Móra la Nova y Ascó (Tarragona) por la caída de un poste de luz en la vía este sábado.

Según ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un mensaje en X recogido por Europa Press, un tren de pasajeros ha tenido que retroceder hasta Ascó y se ha activado la prealerta del plan Ferrocat.

Rodalies ha informado vía X que se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Móra la Nova y Ascó para enlazar con el servicio ferroviario.