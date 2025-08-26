Cortada la línea R13 de Rodalies por la avería de un tren entre Salomó y Roda de Berà (Tarragona)

Archivo - Aviso de prealerta Ferrocat de Protecció Civil - PROTECCIÓ CIVIL DE LA GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una avería de un tren entre Salomó y Roda de Berà (Tarragona) ha obligado este martes por la mañana a cortar la circulación de la línea regional R13 de Rodalies de Catalunya.

Protecció Civil de la Generalitat ha activado la prealerta del plan Ferrocat para este corte de circulación, ha informado en un mensaje de X recogido por Europa Press.

Además, los trenes con origen Sant Vicenç de Calders (Tarragona) de la línea R4 circulan con demoras que pueden superar los 25 minutos, a causa de las limitaciones de velocidad establecidas en un tramo de vía única por las obras que Adif ejecuta entre Sant Vicenç de Calders y Martorell Central (Barcelona).