Cortada la línea R3 de Rodalies entre Ripoll y Ribes de Freser (Girona) por avería en la catenaria

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R3 de Rodalies se encuentra cortada este sábado por la mañana entre Ripoll y Ribes de Freser (Girona) a causa de un tren detenido en la vía por una avería en la catenaria.

Según ha informado Protecció Civil de la Generalitat en un apunte en 'X' recogido por Europa Press se ha activado la alerta del plan Ferrocat por este incidente.

En otro apunte en 'X' Rodalies ha informado que se está gestionando un servicio alternativo por carretera.