Cortada la línea R3 de Rodalies entre Vic y Ripoll por la caída de árboles sobre la vía

Archivo - Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rodalies de Catalunya ha interrumpido la circulación de la línea R3 entre Vic (Barcelona) y Ripoll (Girona) por la caída de árboles sobre la infraestructura, derivada de condiciones meteorológicas adversas, este jueves por la tarde.

Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad, informa Adif en varios mensajes de X recogidos por Europa Press, mientras que Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat.

Además, se mantiene el servicio alternativo por carretera entre Fabra i Puig y La Garriga/Centelles/Vic.