Cortada la R1 entre Arenys (Barcelona) y Blanes (Girona) por falta de tensión en la catenaria

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R1 de Rodalies entre Arenys de Mar (Barcelona) y Blanes (Girona) está interrumpida por una falta de tensión en la catenaria producida durante la realización de trabajos este jueves desde las 6.46 horas

Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros afectados, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han añadido que personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia lo antes posible.