Cortada la R5 de FGC entre Monistrol de Montserrat y Sant Vicenç-Castellgalí (Barcelona)

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La línea R5 de Ferrocarils de la Generalitat de Catalunya (FGC) está cortada entre las estaciones de Monistrol de Montserrat y Sant Vicenç - Castellgalí (Barcelona) desde este lunes sobre las 6.19 horas.

El motivo de la incidencia es la caída de una piedra que obstaculiza la vía a causa de las fuertes lluvias de este domingo, informa FGC en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En otra publicación en 'X' recogida por Europa Press, Protecció Civil ha puesto la prealerta del plan Ferrocat a causa de la incidencia.