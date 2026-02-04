Cortada la Ronda Litoral en Diagonal Mar (Barcelona) en sentido norte por incendio de una furgoneta - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ronda Litoral entre Diagonal Mar y Poblenou (Barcelona) ha quedado cortada en sentido norte por el incendio de una furgoneta este miércoles sobre las 8.48 horas.

A raíz del incidente se acumulan 4,5 kilómetros de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Además, la misma vía entre Barcelona y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en sentido sur registra 10 kilómetros de colas.