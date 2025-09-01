Cortadas las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies por la caída de un árbol sobre la catenaria

GIRONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies se ha cortado este lunes por la mañana ante la caída de un árbol sobre la catenaria por culpa de las "condiciones meteorológicas adversas".

En concreto, el corte afecta a la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes, a la RG1 entre Blanes y Caldes de Malavella y a la R11 entre Maçanet-Massanes y Caldes de Malavella (Girona), según han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

El operador está gestionando un servicio alternativo por carretera.