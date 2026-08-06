Cortadas 7 líneas de Rodalies por afectación en las catenarias, inundación y árboles en la vía

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
La circulación de las líneas R1, R2Nord, R11 y RG1 de Rodalies de Catalunya entre Maçanet-Massanes y Girona ha sido interrumpida este jueves por la tarde por afectación en las catenarias; las líneas R13 y R14 están cortadas entre Calaf y Manresa por inundación, y la R3 entre Vic y Ripoll por árboles en la vía.
Protecció Civil, Rodalies y Adif informan en varios mensajes de X recogidos por Europa Press que la interrupción se debe a condiciones meteorológicas adversas.
El transporte alternativo por carretera entre Vic y Ripoll ya se ha habilitado.