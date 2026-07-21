Cortadas la R13 y R14 entre Lleida y La Plana-Picamoixons (Tarragona) por robo de cable

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de las líneas R13 y R14 de Rodalies entre Lleida y La Plana-Picamoixons (Tarragona) está cortada por robo de cable desde este martes a primera hora.

Se ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Técnicos de Adif trabajan para resolver la incidencia.